Flüchtlinge in Griechenland erhalten künftig Essensgeld

Ab März erhalten Flüchtlinge und Migranten in Griechenland Essensgeld. Für ihre Versorgung müssen sie dann selbst sorgen, sagte der griechische Migrationsminister Ioannis Mouzalas heute dem Fernsehsender Skai. Pro Familie soll der Betrag einen Euro unter dem Minimum entsprechender Hilfen für griechische Familien liegen, mithin bei 399 Euro. Die Differenz von einem Euro sei aus verfassungsrechtlichen Gründen notwendig.

Bisher werden die Flüchtlinge und Migranten in den meisten Lagern von Hilfsorganisationen und teilweise auch vom griechischen Militär und der Marine mit Essen versorgt. Ausgenommen von dem geplanten Essensgeld sind jene mehr als 16.000 Menschen, die auf den griechischen Inseln festgehalten werden. Dort sind laut Angaben viele kleinere Lager geplant, die sich bereits in Bau befänden, um die Situation in den großen, überfüllten Flüchtlingscamps wie auf Chios und Lesbos zu entschärfen.

Der Forderung der Inselbewohner, die Flüchtlinge aufs Festland zu bringen, erteilte Mouzalas eine Absage. Dann wäre das Fortbestehen des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei in Gefahr und die Situation in Griechenland könne noch viel schlimmer werden. Im Rahmen des im April in Kraft getretenen Abkommens werden die Menschen zurück in die Türkei geschickt.