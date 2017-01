Täter weiter auf der Flucht?

Nach dem Anschlag auf einen populären Nachtclub in Istanbul hat die türkische Polizei acht Verdächtige festgenommen. Sie stünden im Zusammenhang mit dem Angriff in der Silvesternacht, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Montag, ohne weitere Details zu nennen. Die Fahndung wird aber offenbar fortgesetzt - der Attentäter selbst soll weiter auf der Flucht sein. Zuvor hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich reklamiert.

Lesen Sie mehr …