Test: Bio-Hundefutter oft nicht ausgewogen

In jedem fünften Haushalt in Österreich lebt ein Hund als tierisches Familienmitglied. Dabei werden die Vierbeiner gerne verwöhnt, vor allem bei der Ernährung geht der Trend in Richtung Premiumnahrung in Bioqualität. Das deutsche Testmagazin „Öko-Test“ hat nun 15 Bio-Nasshundefutter, darunter zwei vegetarische und drei vegane Produkte, untersucht. Knapp die Hälfte der Produkte fiel bei den Testern wegen der unausgewogenen Zusammensetzung als „mangelhaft“ oder „ungenügend“ durch. Restlos überzeugen konnte nur ein Biofutter aus Österreich.

Mehr dazu in help.ORF.at