Neuer Standard zur Überwachung Sozialer Netze

Zum Ausklang eines Jahres, in dem neue Gesetze zur Ausweitung der Überwachung quer durch Europa durchgewinkt worden sind, arbeiten Beamte der EU-Kommission nun an einer Regelung zur Überwachung Sozialer Netze. Facebook und Co. sollen darin nach Muster der Telekoms verpflichtet werden, auf richterliche Anordnung Kommunikationsdaten bestimmter Benutzer an die Polizeibehörden zu überspielen.

Im European Telecom Standards Institute (ETSI) ist die technische Spezifikation für den geplanten EU-weiten elektronischen Durchsuchungsbefehl bereits in revidierter Version fertig. Dieser „eWarrant“ öffnet den Zugang zu einer Schnittstelle, über die dann aus dem Sozialen Netz Chatprotokolle, Verkehrsdaten et al. an die Behörden übermittelt werden sollen.

