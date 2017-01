Frau wollte Flüchtling im Koffer schmuggeln

Eine Marokkanerin hat versucht, einen Migranten aus Zentralafrika in einem Koffer in die spanische Exklave Ceuta zu schmuggeln. Die 22-Jährige sei an der Grenze den Beamten aufgefallen, weil sie sich merkwürdig verhalten und einen großen Koffer auf dem Dach ihres Wagens transportiert habe, berichtete heute die spanische Nachrichtenagentur EFE unter Berufung auf Justizkreise.

Sie sei festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden. In dem Koffer hätten die Beamten einen 19-jährigen Mann aus Gabun entdeckt, der keine Dokumente bei sich trug. Er sei sofort ärztlich behandelt worden, weil er Erstickungssymptome zeigte. Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Freitag ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Immer wieder versuchen notleidende Afrikaner, in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla und somit in die EU zu gelangen. Erst in der Neujahrsnacht hatten mehr als 1.100 Migranten versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und Ceuta zu stürmen.