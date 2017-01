Hollande rechnet mit baldigem Sieg in Mossul

Frankreichs Präsident Francois Hollande rechnet mit einer Befreiung der nordirakischen Stadt Mossul aus der Gewalt der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) innerhalb von Wochen. Der IS befinde sich auf dem Rückzug, auch wenn es weiter zahlreiche Attentate gebe, erklärte Hollande heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irakischen Regierungschef Haidar al-Abadi in Bagdad. Allerdings müssten die Anstrengungen zur Unterstützung der irakischen Streitkräfte verstärkt werden.

Das zeigte sich auch bei einem Selbstmordanschlag in Bagdad, bei dem nach Polizeiangaben mindestens 32 Menschen getötet wurden. Dutzende weitere wurden verletzt, als sich der Attentäter mit einem Auto in die Luft sprengte.

Am Wochenende hatte die der IS im Irak bereits zwei Anschläge mit mehr als 30 Toten verübt.