Amris Waffe in Italien wohl dieselbe wie in Berlin

Die Waffe, mit der der mutmaßliche Attentäter Anis Amri auf Polizisten bei Mailand gezielt hat, ist höchstwahrscheinlich dieselbe, die beim Anschlag in Berlin zum Einsatz gekommen ist. Zwar sei ein Abgleich mit einem Abguss des Projektils, der aus Deutschland nach Italien geschickt wurde, noch nicht abgeschlossen, es sei jedoch zu 99 Prozent sicher, dass es sich um dieselbe Waffe handle, erklärte die Staatsanwaltschaft Mailand der dpa.

Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin wurde der polnische Lkw-Fahrer erschossen. Amri wurde wenige Tage danach von Polizisten in Sesto San Giovanni bei Mailand bei einer Routinekontrolle getötet. Zuvor hatte er mit einer Waffe auf die Beamten gezielt.

Syrer plante Anschlag

In Deutschland gab es heute erneut Terrorverdacht: Die deutsche Polizei nahm im Bundesland Saarland einen 38 Jahre alten syrischen Asylwerber fest. Der Mann wird verdächtigt, im Dezember Kontakt zu einem Mittelsmann aufgenommen und von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 180.000 Euro gefordert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Mit diesem Geld habe er Fahrzeuge kaufen, mit Sprengstoff präparieren und dann in eine Menschenmenge fahren wollen.