Drogenkrieg hinter Gittern

Bei einem Gefängnisaufstand in Brasilien sind nach Behördenangaben mindestens 60 Menschen getötet worden. Auslöser soll ein Streit zwischen rivalisierenden Drogenbanden gewesen sein. Einigen Häftlingen sei im Chaos auch der Ausbruch gelungen. In den chronisch überfüllten Haftanstalten des südamerikanischen Landes sind tödliche Übergriffe und Revolten keine Seltenheit - doch in Manaus habe sich nun das „größte Gefängnismassaker“ in der Geschichte des Landes ereignet.

