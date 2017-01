Fußball: Zwei Elfer kosten Liverpool den Sieg

Der FC Liverpool hat heute einen unerwarteten Dämpfer im Titelkampf der Premier League kassiert. Die Auswahl von Coach Jürgen Klopp ging zwar bei Nachzügler Sunderland zweimal in Führung, zweimal gelang Jermain Defoe per Elfmeter aber der Ausgleich für die Hausherren.

Leader Chelsea kann den Vorsprung auf die „Reds“ damit am Mittwoch im Schlager bei Tottenham auf acht Punkte ausbauen. Während Manchester City in Unterzahl einen knappen Sieg über Burnley erkämpfte, verlor Meister Leicester weiter an Boden.

Mehr dazu in sport.ORF.at