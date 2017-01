Italien: Österreicher nach Brand in Pkw in Lebensgefahr

Ein 49-jähriger Österreicher ist mit schweren Brandwunden in ein Spital der norditalienischen Adria-Stadt Cesena eingeliefert worden, nachdem sein Auto in Brand geraten war. Der Mann war heute Vormittag in Castel Maggiore nahe Bologna unterwegs, als einige Benzinflaschen auf dem Beifahrersitz Feuer fingen, berichteten italienische Medien.

Die Feuerwehr vermutet, dass die Benzinflaschen in Brand gerieten, nachdem der Österreicher sich eine Zigarette angezündet hatte. Der Mann konnte trotz der Flammen noch aus dem Auto aussteigen und Hilfe rufen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Cesena eingeflogen, wo er mit Verbrennungen dritten Grads auf 90 Prozent der Körperfläche eingeliefert wurde. Er schwebte den Angaben zufolge in Lebensgefahr.