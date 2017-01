Irak: Selbstmordangriff auf Polizeiwachen

Bei einem Angriff von Extremisten auf zwei Polizeiwachen in der zentralirakischen Stadt Samarra sind heute Sicherheitskreisen zufolge mindestens sieben Beamte getötet worden. Die Angreifer hätten Sprengstoffwesten getragen, hieß es in den Kreisen. Die Gefechte dauerten an, über die Stadt sei eine Ausgangssperre verhängt worden.

Zuvor waren beim Selbstmordanschlag eines Kämpfers der Islamistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Bagdad 24 Menschen getötet worden. Insgesamt kamen in der Hauptstadt in den vergangenen drei Tagen mehr als 60 Menschen bei Bombenanschlägen ums Leben.

Im Norden des Landes gingen die Gefechte um Mossul unvermindert weiter. Die Millionenstadt ist die letzte IS-Hochburg im Irak. Eliteeinheiten haben zwar ein Viertel der Stadt wieder unter ihrer Kontrolle. Doch leisten die Dschihadisten erbitterten Widerstand.

Hollande bei Besuch im Irak zuversichtlich

Die irakische Regierung will den IS bis April aus dem Irak vertrieben haben. Frankreichs Präsident Francois Hollande rechnet damit, dass das auch gelingt. Der IS befinde sich auf dem Rückzug, auch wenn es weiter zahlreiche Attentate gebe, sagte Hollande bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irakischen Regierungschef Haidar al-Abadi in Bagdad. Allerdings müssten die Anstrengungen zur Unterstützung der irakischen Streitkräfte verstärkt werden.

Nächstes Ziel im Kampf gegen den IS werde die von den Extremisten gehaltene nordsyrische Stadt al-Rakka sein, erklärte Hollande weiter. Sein Land werde den Militäreinsatz gegen den IS im Irak und in Syrien bis zum Ende führen.

Frankreich gehört zur US-geführten internationalen Koalition, die den IS im Irak und Syrien bekämpft. Das französische Militär unterstützt die irakischen Streitkräfte mit Ausbildern, Beratern und Artillerie. Zudem fliegt die französische Luftwaffe Angriffe auf den IS im Irak und in Syrien, wo die Miliz ein Kalifat ausgerufen hat.