Astronaut startet Raumfahrt-Literaturwettbewerb

Von seinem aktuellen Standort in der Internationalen Raumfahrtstation (ISS) aus hat der französische Astronaut Thomas Pesquet junge Leute bis 25 Jahre zu einem Literaturwettbewerb aufgerufen. Pesquet erinnerte in seinem Aufruf daran, dass er selbst in jungen Jahren von der Geschichte des „kleinen Prinzen“ von Antoine de Saint-Exupery in den Bann geschlagen worden sei.

„Ich lade euch ein, den kleinen Prinzen auf einen neuen Planeten mitzunehmen, wo er eine weitere überraschende Begegnung erleben wird ...“, heißt es auf Pesquets Facebook-Seite. Die Beiträge sollen in französischer Sprache bis zum 28. Februar eingehen. Eine Jury aus Astronauten, der Raumfahrtindustrie und aus der literarischen Welt soll zehn Finalisten auswählen - fünf aus Frankreich und fünf aus anderen Teilen der Welt.

Astronaut wählt Sieger aus

Die Finalistenbeiträge will die Europäische Raumfahrtagentur ESA Mitte März an Pesquet weiterleiten. Er wird dann die Sieger in den beiden Kategorien festlegen und am 6. April von der ISS aus verkünden. Den beiden Finalisten winkt im Herbst eine Einladung zu einem Aufenthalt in Europa zum Thema Raumfahrt und Literatur.

Pesquet hält sich seit November in der ISS auf. Seine Rückkehr zur Erde ist für den Mai geplant.