Vierschanzentournee: Kraft freut sich auf Innsbruck

Auch wenn er das Leadertrikot bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen um 0,8 Punkte verpasst hat, ist Stefan Kraft vor den Bewerben in Innsbruck (Mittwoch) und Bischofshofen (Freitag) hochmotiviert. „Jetzt kommt Innsbruck. Dort vor den Fans in den Kessel zu springen ist etwas ganz Spezielles“, sagte der 23-Jährige, der sich über einen „perfekten Start ins neue Jahr“ freute.

Mehr dazu in sport.ORF.at