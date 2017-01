Verdacht auf Bestechlichkeit

Die israelische Polizei hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag zu Vorwürfen vernommen, er habe illegale Schenkungen angenommen. Mitarbeiter eines Sonderermittlerteams hätten Netanjahu in dessen Amtssitz in Jerusalem am Abend drei Stunden lang befragt, teilte ein Polizeisprecher mit. Davor sollen bereits Dutzende Zeugen angehört worden sein.

