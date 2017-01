Studie: Weniger Verkehr durch Gemeinschaftstaxis

Wären Taxis besser ausgelastet, gäbe es weniger Verkehr und Abgase in der Stadt. Wie Forscher berechnet haben, ließe sich das etwa in New York bewerkstelligen: durch eine zentrale Abwicklung der Anfragen und der Bildung von Fahrgemeinschaften.

