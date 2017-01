Kurz hat „Frontbesuch“ in der Ostukraine begonnen

Zwei Tage nach dem Beginn der österreichischen OSZE-Präsidentschaft hat Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) heute einen Besuch im ostukrainischen Kriegsgebiet begonnen. Kurz traf am Vormittag in der Schwarzmeerstadt Mariupol ein, wo er in Begleitung des ukrainischen Außenministers Pawlo Klimkin und des Chefs der OSZE-Militärbeobachter, Ertugrul Apakan, die Waffenstillstandslinie besichtigte.

Kurz will „Signal setzen“

Er habe bewusst die Ostukraine als erstes Reiseziel ausgesucht, „um ein Signal zu setzen, dass wir auf diesen Konflikt fokussieren wollen“, betonte der neue OSZE-Vorsitzende vor Journalisten. Auch wolle er sich „ein Bild vor Ort machen, bevor wir im Jänner in Moskau und Kiew sind“, sagte Kurz mit Blick auf seine nächste Reise. Große Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und den prorussischen Separatisten macht er sich jedoch nicht: „Im Moment befinden wir uns definitiv in einer Sackgasse.“

„Blick nach vorne richten“

Kurz ließ keinen Zweifel daran, dass er im Ukraine-Konflikt auch Russland in der Pflicht sieht. Zwar sei dieses keine Konfliktpartei, doch sei klar, „dass die Russen starken Einfluss auf die Separatisten haben, wenn sie das wollen“. Zugleich bekräftigte seine Position, in dem Konflikt auf Russland zuzugehen, etwa durch die Aussicht auf eine schrittweise Lockerung der EU-Sanktionen. „Die Schuldfrage ist geklärt“, sagt er mit Blick auf die russischen Völkerrechtsverletzungen. „Wir sollten den Blick nach vorne richten.“

Eine Verbesserung des Verhältnisses zu Russland sei auch im Interesse der Ukraine, argumentierte Kurz. Schließlich sei kein anderes Land so von einem guten Verhältnis zu beiden Seiten abhängig wie die Ukraine. „Wir helfen der Ukraine dann, wenn sich die Situation verbessert“, so Kurz. Auf Rückenwind durch den Regierungswechsel in den USA will er dabei nicht bauen. Zwar sei es „positiv“, wenn sich unter US-Präsident Donald Trump die „Gesprächsbasis“ zwischen Washington und Moskau verbessere. Ob sich das auch auf den Ukraine-Konflikt auswirke, „wage ich im Moment nicht zu beurteilen“.