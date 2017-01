Berichte über Identifizierung

Bei der Fahndung nach dem Angreifer auf einen Club in Istanbul in der Silvesternacht ist ein Selfie-Video des Verdächtigen aufgetaucht. Auf dem von türkischen Medien am Dienstag veröffentlichten Video ist knapp 40 Sekunden lang zu sehen, wie ein Mann auf einem belebten Platz herumläuft und sich selbst und die Umgebung dabei offenbar mit einer Handykamera filmt. Ob das Video vor oder nach der Tat entstand, ist unklar. In türkischen Medien ist bereits die Rede davon, dass der Attentäter identifiziert ist.

