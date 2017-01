Türkische Regierung will Ausnahmezustand verlängern

Die türkische Regierung will eine Verlängerung des Ausnahmezustands um weitere 90 Tage noch in dieser Woche ins Parlament einbringen. „Unser Parlament wird darüber diskutieren und entscheiden, ob der Ausnahmezustand um drei Monate verlängert wird“, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim heute vor der Fraktion der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara.

Nach der Verfassung muss zunächst der Sicherheitsrat eine Verlängerung empfehlen und das Kabinett diese beschließen, bevor dem Parlament der Beschluss zur Zustimmung vorgelegt wird. Im Parlament besitzt die AKP eine Mehrheit. Bereits am Vortag hatte Vizeministerpräsident Numan Kurtulmus gesagt: „Der Ausnahmezustand wird so lange dauern wie nötig.“

Bereits im Oktober verlängert

Der nach dem Putschversuch vom 15. Juli verhängte Notstand war im Oktober bereits einmal um 90 Tage verlängert worden und gilt noch bis zur Nacht vom 16. auf den 17. Jänner 2017.

Während des Ausnahmezustands kann Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan weitgehend per Dekret durchregieren. Die Dekrete haben Gesetzeskraft und müssen vom Parlament nur im Nachhinein abgenickt werden.

Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich. Sie geht mit Härte gegen Menschen vor, die sie verdächtigt, der Gülen-Bewegung anzugehören.