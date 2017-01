Grenzkontrollen in Salzburg bringen Stau zum Ferienende

Die Grenzkontrollen auf dem Walserberg in Salzburg erweisen sich als das befürchtete Nadelöhr im Urlauberverkehr. Heute Mittag hielt sich die Wartezeit noch in Grenzen. Doch am Wochenende ist Stau wieder programmiert.

