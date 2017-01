Aktivisten: Syrien-Waffenruhe vor Zusammenbruch

Die seit Freitag geltende landesweite Waffenruhe in Syrien steht nach Angaben von Aktivsten kurz vor dem Zusammenbruch. Die Feuerpause durchlaufe eine kritische Phase, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien heute. Die von Russland und der Türkei ausverhandelte Waffenruhe hatte in den vergangenen Tagen trotz Angriffen und Gefechten in einigen Gebieten zunächst weitestgehend gehalten - jetzt werden zunehmend Verstöße gemeldet.

