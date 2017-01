US-Republikaner wollen Ethikbehörde abschaffen

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen das unabhängige Ethikbüro des Kongresses in Washington aushöhlen. Das Office of Congressional Ethics soll künftig direkt dem Kongress unterstellt werden, wie das Repräsentantenhaus gestern Abend mit den Stimmen der republikanischen Mehrheit entschied. Obwohl sich sogar der republikanische Mehrheitsführer Paul Ryan gegen die Reform aussprach, gab es bei der Abstimmung 119 Ja- und 74 Nein-Stimmen.

Der Abgeordnete Bob Goodlatte hatte den Gesetzesentwurf nach eigenen Angaben eingebracht, um das Ethikbüro zu „stärken“. Das Büro spiele im Repräsentantenhaus eine „ernst zu nehmende und wichtige Rolle“, seine Arbeit werde durch die Reform keinesfalls „erschwert“, erklärte er gestern.

„Einzige unabhängige Kontrolle beseitigt“

Die Demokraten kritisierten die Entscheidung. Die Republikaner hätten doch „den Sumpf trockenlegen“ wollen, sagte Fraktionschefin Nancy Pelosi mit Blick auf ein Wahlkampfmotto des designierten Präsidenten Donald Trump. Doch nun hätten sie am Vorabend der konstituierenden Sitzung des Kongresses „die einzige unabhängige Kontrolle“ ihrer Politik im Repräsentantenhaus „beseitigt“. Die Ethikregeln seien „das erste Opfer“ des neuen Kongresses.

Trump hatte Washington im Wahlkampf als einen „Sumpf“ bezeichnet, den er trockenlegen wolle. Am 20. Jänner übernimmt der Immobilienmilliardär das Präsidentenamt von Barack Obama. Trump wird im Kongress relativ freie Hand haben, da die Republikaner beide Kongresskammern kontrollieren.

Reagan-Veteran wird US-Handelsbeauftragter

Ferner will sich Trump in seiner Handelspolitik künftig auf einen Politikveteranen aus der Amtszeit von Ronald Reagan in den 1980er Jahren verlassen. Der Republikaner ernannte Robert Lighthizer zum Handelsbeauftragten, wie sein Team heute mitteilte.

Lighthizer werde vermutlich aber nicht der Architekt der Handelspolitik sein: Diese Aufgabe wird einem Trump-Sprecher zufolge der 79-jährige Milliardär Wilbur Ross innehaben, der Handelsminister werden soll.

Trump-Team: Bei zahlreichen Abkommen beteiligt

Der Anwalt Lighthizer war in den 1980er Jahren Vizehandelsbeauftragter im Rang eines Botschafters. In dieser Funktion habe er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Handelspolitik gespielt und sei dabei an der Entstehung zahlreicher Abkommen etwa zum Stahl- oder Getreidehandel beteiligt gewesen, erklärte Trumps Team.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst arbeitete Lighthizer bei der Anwaltskanzlei Skadden Arps. In den vergangenen Jahrzehnten war er für US-Klienten in Anti-Dumping-Fällen tätig und trat für einen offenen Zugang zu ausländischen Märkten ein. Trump hat sich im Wahlkampf dafür ausgesprochen, internationale Freihandelsabkommen neu auszuhandeln. Der Milliardär hat zudem Unternehmen scharf dafür kritisiert, US-Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern.