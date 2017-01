Bundesliga: Baumgartner glaubt mit SVM an Happy End

Mit vier Punkten Rückstand auf den rettenden neunten Platz nimmt Schlusslicht Mattersburg die Rückrunde der tipico-Bundesliga in knapp einem Monat in Angriff. Neo-Coach Gerald Baumgartner glaubt aber noch an ein Happy End mit den Burgenländern und den Verbleib in Österreichs höchster Spielklasse.

„Es ist eine schwierige Herausforderung, aber eine Aufgabe, die machbar ist“, betonte der 52-jährige Salzburger heute bei seinem ersten Training.

