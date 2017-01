Auch Österreich auf der Liste

Der Ausblick für den globalen Wohnungsmarkt ist alles andere als rosig: Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind die Immobilienpreise teilweise bereits jetzt auf ein gefährliches Niveau geklettert und haben so das Risiko für einen dramatischen Preisverfall in den kommenden Jahren wachsen lassen. Neben Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland stehen auch Schweden und Österreich auf der Liste jener Länder, in denen laut OECD der Wohnungsmarkt zu überhitzen droht. Österreichische Experten sehen das anders.

