Deutsch-türkischer HDP-Abgeordneter vorläufig verhaftet

Ein weiterer Abgeordneter der prokurdischen Oppositionspartei HDP ist in der Türkei vorläufig festgenommen worden. Der deutsch-türkische Parlamentarier Ziya Pir sei wegen „Beleidigung eines Staatsbediensteten“ festgenommen worden, sagte die HDP-Sprecherin, Bermali Demirdögen, heute der dpa. Mittlerweile ist er wieder frei.

Verfahren wegen „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“

Pir habe in der Kurdenmetropole Diyarbakir an der Gerichtsverhandlung einer Parteikollegin teilgenommen. Beim Verlassen des Gerichts habe die Polizei den Abgeordneten in Gewahrsam genommen. Unklar sei, worin die Beleidigung bestanden haben soll.

Gegen Pir läuft bereits ein Verfahren wegen „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“. Er war Anfang November mit mehreren HDP-Abgeordneten vorübergehend festgenommen worden. Eine Ausreisesperre wurde verhängt.

Zwölf HDP-Abgeordnete in U-Haft

Gegen die meisten der 59 HDP-Abgeordneten im türkischen Parlament ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorverdachts. Zwölf HDP-Parlamentarier sitzen inzwischen wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft, darunter die Parteichefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält die HDP für den verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die HDP weist die Vorwürfe von sich.