Erfahrener Diplomat wirft das Handtuch

In Großbritannien sorgt der geplante Austritt aus der EU für die nächsten politischen Turbulenzen. Der ständige Vertreter Großbritanniens bei der Europäischen Union, Ivan Rogers, ist am Dienstag zurückgetreten. Rogers hatte zuletzt mit der Einschätzung für Aufsehen gesorgt, die Austrittsverhandlungen könnten zehn Jahre dauern. Die Regierung in London war aufgrund der pessimistischen Aussagen verärgert. Während „Brexit“-Befürworter den Abgang bejubeln, sehen Kritiker ohne den erfahrenen Diplomaten schwere Verhandlungen auf die Briten zukommen.

