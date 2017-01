Skispringen: Kraft will bei Heimspiel aufdrehen

Den einzigen Ruhetag bei der Vierschanzentournee haben ÖSV-Ass Stefan Kraft und Co. gestern genutzt, um die Batterien für die beiden Heimspringen in Innsbruck und in Bischofshofen aufzuladen.

Angesichts der knappen Abstände an der Spitze - Kamil Stoch liegt nur 0,8 Punkte vor dem Österreicher bzw. 6,6 Punkte vor Daniel Andre Tande - kündigt sich ein packendes Finish um den Gesamtsieg an. Mit den Fans im Rücken will Kraft nun noch einmal aufdrehen: „Ich weiß, dass ich dort sehr gut springen kann. Und ich weiß, dass ich im zweiten Durchgang immer noch zulegen kann.“

Mehr dazu in sport.ORF.at