Türkische Lira fällt auf neues historisches Tief

Sorgen um die Sicherheitslage in der Türkei und eine überraschend hohe Inflationsrate haben die Währung des Landes auf ein neues historisches Tief gedrückt. Heute mussten für einen Dollar 3,59 Lira bezahlt werden, zeitweise gar 3,60 Lira und damit so viel wie nie zuvor. Innerhalb eines Tages verlor die türkische Währung damit etwa 1,4 Prozent an Wert.

Grund für den Wertverlust war die Teuerungsrate, die im Dezember und im Gesamtjahr im Vergleich zum Jahr davor um 8,5 Prozent zulegte. Sie kletterte damit deutlich stärker als von der Zentralbank des Landes angepeilt. Auch anhaltende Sorgen um die Sicherheit nach dem schweren Anschlag auf den Nachtclub Reina in der Silvesternacht belasten die Währung.

Eine Reihe von Anschlägen in der Türkei setzen vor allem der Tourismusbranche des Landes zu und hemmen Investitionen. Die türkische Lira verlor allein innerhalb der vergangenen sechs Monate 24 Prozent an Wert. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2015 ist sie 53 Prozent weniger wert.