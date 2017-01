Gruppenvergewaltigung in Wien: Prozess im Februar

Neun Flüchtlinge aus dem Irak müssen sich ab 21. Februar vor einem Schöffensenat im Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten, weil sie sich in der Nacht auf den 1. Jänner 2016 an einer 28-jährigen Deutschen vergangen haben sollen. Der Prozess ist auf vier Tage anberaumt, die Urteile sollen am 2. März fallen.

Die Deutsche war am 28. Dezember 2015 nach Wien gekommen, um gemeinsam mit einer hier lebenden Freundin Silvester zu feiern. In der Innenstadt trafen die Männer auf die offenbar alkoholisierte Frau und brachten sie in die Wohnung eines Freundes, wo sich fünf weitere Iraker aufhielten.

Strafausmaß bis zu 15 Jahre Haft

Die Männer wurden nach der Tat ausgeforscht, die mutmaßlichen Täter, denen die Anklagebehörde Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person vorwirft, befinden sich seither in U-Haft. Die junge Deutsche musste im August in stationäre Behandlung einer psychiatrischen Klinik aufgenommen werden. Den Angeklagten drohen im Fall von Schuldsprüchen Freiheitsstrafen zwischen fünf und 15 Jahren.