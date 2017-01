Vierschanzentournee: Kraft tankt in Quali Selbstvertrauen

Stefan Kraft hat heute viel Selbstvertrauen für den dritten Bewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck getankt. Der 23-Jährige entschied die Qualifikation auf dem Bergisel, die ohne Tournee-Spitzenreiter Kamil Stoch über die Bühne ging, für sich. Auch die anderen Österreicher zeigten sich vor dem dritten Springen morgen (14.00 Uhr, live in ORF eins) in starker Form.

