Schwarzenegger-Premiere bei „Celebrity Apprentice“

Der Schauspieler und kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (69) hat sein Debüt in Donald Trumps Castingshow „Celebrity Apprentice“ gefeiert. Schwarzeneggers Slogan in der Show, in der Prominente ihren Geschäftssinn unter Beweis stellen müssen, lautet: „You’re terminated. Get to the chopper.“ („Du bist gekündigt. Geh zum Hubschrauber.“)

Reuters/Danny Moloshok

Der englische Begriff „terminate“ (kündigen, beenden) ist eine Anspielung auf Schwarzeneggers Rolle als Android in den „Terminator“-Filmen. In der gestern ausgestrahlten ersten Folge der mittlerweile 15. Staffel beim US-Sender NBC mussten einem Bericht des „Hollywood Reporter“ zufolge zwei Teams eine Make-up-Kollektion des früheren Supermodels Tyra Banks vorstellen. Sowohl die von der Videoplattform YouTube bekannte Carrie Keagan als auch Sängerin Carnie Wilson schieden schließlich aus.

Der künftige US-Präsident Trump war elf Jahre lang Gastgeber der Show und hatte die Rolle vergangenes Jahr abgegeben, bleibt ihr als Produzent aber weiter verbunden. Das „Forbes“-Magazin schätzt, dass Trump für die 16 Folgen zählende Staffel eine Gage von insgesamt 7,4 Millionen Dollar (7,1 Mio. Euro) erhalten wird. In der Vorgängerserie „The Apprentice“ ließ Trump Kandidaten um einen Ausbildungsplatz buhlen.