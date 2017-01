Kapellen verwüstet: Vandalismusserie im Innviertel

Eine Serie von Vandalenakten in Kapellen beschäftigt die Polizei im oberösterreichischen Innviertel. Nachdem zu Silvester eine Pilgerstätte in Auerbach verwüstet worden war, hat die Polizei jetzt weitere Fälle veröffentlicht, und zwar in Braunau und St. Radegund.

