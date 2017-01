Beobachter: Mindestens 25 Tote bei Luftangriff in Syrien

Bei einem Luftangriff auf die radikalislamische syrische Rebellengruppe Fatah al-Scham sind nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 25 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch Führungsmitglieder der Gruppe, die früher mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet war, so die oppositionsnahe NGO.

Der Luftangriff habe sich in der nordwestsyrischen Provinz Idlib ereignet. Wer den Angriff geflogen habe, sei unklar, teilte die Beobachtungsstelle mit. In der Vergangenheit hatten sowohl die US-geführte Koalition als auch Russland die radikalislamische Gruppierung aus der Luft angegriffen. Die Angaben der Beobachtungsstelle ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Waffenruhe laut Aktivisten kurz vor Zusammenbruch

Die seit Freitag geltende landesweite Waffenruhe in Syrien steht nach Angaben der Beobachtungsstelle kurz vor dem Zusammenbruch. Die Feuerpause durchlaufe eine kritische Phase. Die von Russland und der Türkei ausverhandelte Waffenruhe hatte in den vergangenen Tagen trotz Angriffen und Gefechten in einigen Gebieten zunächst weitestgehend gehalten - jetzt werden zunehmend Verstöße gemeldet.

Mehr dazu in „Alle Gespräche eingefroren“