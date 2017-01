Bundesliga: Buric löst Lederer als Admira-Trainer ab

Admira Wacker Mödling hat heute mit einem Trainerwechsel überrascht. Der 52-jährige Kroate Damir Buric übernimmt zum Trainingsauftakt am 9. Jänner den Cheftrainerposten, teilte der Tabellensechste der tipico-Bundesliga mit. Der bisherige Coach Oliver Lederer wurde „von seinen Aufgaben freigestellt“, hieß es in der Aussendung weiter. „Wir haben in der Führungsstruktur Veränderungen vorgenommen und uns entschieden, auch im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen“ so Admira-Manager Amir Shapourzadeh.

