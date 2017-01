Waidhofen an der Ybbs wählt Ende Jänner Gemeinderat

Am 29. Jänner wird in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich ein neuer Gemeinderat gewählt. Für Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) ist es die erste Wahl, seit er 2014 das Amt übernommen hat. Insgesamt treten sechs Listen zur Wahl an.

Mehr dazu in noe.ORF.at