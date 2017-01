Clintons bei Trumps Amtsvereidigung anwesend

Hillary Clinton, im US-Wahlkampf demokratische Gegnerin des künftigen Präsidenten Donald Trump, wird an der Seite ihres Mannes Bill Clinton an Trumps Vereidigungszeremonie am 20. Jänner teilnehmen. Das berichtete der Sender CNN heute unter Berufung auf das Büro der Clintons.

Wie Ex-Präsident Bill Clinton wird auch dessen Nachfolger George W. Bush mit seiner Frau Laura an der Zeremonie in Washington teilnehmen, heißt es in einem Statement der Bushs.

Hillary Clinton hatte sich mit Trump eine monatelange Schlammschlacht geliefert, die in gegenseitigen Beleidigungen und Verleumdungen gipfelte.