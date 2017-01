USA: Plakate gegen „Obama und andere Muslime“

In den USA sorgt ein Lebensmittelhänder im Bundesstaat New Mexico für Empörung, der vor seinem Laden Sprüche wie „Obama und andere Muslime sind hier nicht erwünscht“ plakatiert. Das Geschäft in der Kleinstadt Mayhill ist bei den Bewohnern offenbar schon seit längerer Zeit wegen derartiger Vorgänge bekannt, die Geschichte wurde nun aber weithin publik, nachdem ein Durchreisender einen Fernsehsender auf die Sache aufmerksam machte.

Mehr dazu in religion.ORF.at