„Gaskammer-Leugnung“: Minister verteidigt Entscheidung

ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter hat erneut zur Einstellung der Causa „Gaskammer-Leugnung Mauthausen“ Stellung genommen. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen verteidigt er laut „Standard“ (Mittwoch-Ausgabe) einmal mehr seine Entscheidung, auf Empfehlung des Weisungsrats die Rücknahme der Wiederbetätigungsanklage gegen einen Anwalt zu erwirken.

Scharfe Kritik an Weisungsrat

Der Anwalt hatte in einem Plädoyer die Existenz einer Gaskammer und „Vergasungen und Verbrennungen“ in Mauthausen in Zweifel gezogen. Gemäß der Empfehlung des Weisungsrats erwirkte das Ministerium im vorigen Oktober bei der Staatsanwaltschaft Wels, von der (von der Oberstaatsanwaltschaft Linz genehmigten) rechtskräftigen Anklage zurückzutreten. Dafür gab es teils scharfe Kritik, auch von SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim, der im November von Brandstetter eine Erklärung einforderte.

Laut Brandstetter müsse man das gesamte Plädoyer bewerten, führte er in der Beantwortung der Anfrage der Grünen rund um den Nationalratsabgeordneten Karl Öllinger aus. Es gehe um ein Äußerungsdelikt, dessen sich „strafbar macht, wer die nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schlechthin und nicht bloß in Randbereichen, sondern in ihrem Kern leugnet (...), gröblich verharmlost, (...) gutheißt oder zu rechtfertigen sucht“. Das sei eben nicht der Fall gewesen, heißt es laut „Standard“ in der Anfragebeantwortung.

Weisungsrat sah keine Wiederbetätigung

Der Anwalt war als Pflichtverteidiger für einen der Wiederbetätigung angeklagten (und freigesprochenen) Oberösterreicher tätig. Im Schlussplädoyer sprach er laut Anfragebeantwortung unter anderem davon, dass es „strittig sei, ob in Mauthausen Vergasungen und Verbrennungen stattfanden, für Hartheim (Tötungsanstalt, Anm.) ist das erwiesen“.

Der Weisungsrat sah in den Äußerungen keine Wiederbetätigung. Man dürfe die „inkriminierten Äußerungen nicht aus dem Gesamtkontext des Plädoyers (...) herausgelöst betrachten“, so das Gremium. Dem Plädoyer sei zu entnehmen, dass der Anwalt Massenmorde der Nazis und Existenz von Gaskammern „als historische Tatsache angesprochen und in keiner Weise bagatellisiert hat“.