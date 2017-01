Eishockey: Salzburg gewinnt Schlager gegen KAC

In der Verlängerung eines dramatischen Schlagers hat sich Titelverteidiger Salzburg heute beim KAC mit 3:2 durchgesetzt. Für den Meister war es der bereits vierte Sieg in Serie. Auch sonst brachte der 39. Spieltag viel Spannung: So konnten sich die Black Wings Linz in Graz einmal mehr behaupten - diesmal mit 3:1. Einen herben Rückschlag im Kampf um die Platzierungsrunde (Top Sechs) musste indes der Villacher SV hinnehmen.

