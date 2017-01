SPÖ-Politiker Ritsch für Neuwahlen

Der im September als Vorarlberger SPÖ-Chef zurückgetretene Michael Ritsch wünscht sich für dieses Jahr Neuwahlen. Wie viele andere habe er genug davon, dass mit der ÖVP wichtige Kernthemen der SPÖ nicht umsetzbar seien, sagte Ritsch im APA-Interview.

Bundesparteichef Christian Kern könne in einer Koalition mit der ÖVP seine Visionen und Ideen - „einen neuen Weg“ - nicht umsetzen, so Ritsch. Sein Wunsch wäre eine Koalition der SPÖ mit den Grünen, und falls sich das nicht ausgehen sollte, eine Dreierkoalition SPÖ-Grüne-NEOS. Eine Koalition mit der FPÖ ist hingegen nicht das, was Ritsch möchte. Ausschließen will Ritsch eine solche Zusammenarbeit aber nicht.

Ruf nach Mindestlohn

Ritsch formulierte auch eine persönliche Forderung: „Viele Leute kommen mit ihrem Einkommen nicht mehr aus. Es müsste rasch ein Mindestlohn in Höhe von 1.500 Euro netto eingeführt werden“. Dass Parteichef Christian Kern Bundeskanzler bleiben soll, steht für Ritsch außer Frage. „Christian Kern macht es jetzt seit einem halben Jahr, und ich bewundere seine ruhige Art. Ich traue ihm einen neuen Weg zu, nicht aber in der Großen Koalition. Er hat Format, und ich mag ihn auch als Mensch“, sagte Ritsch.