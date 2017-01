Türkei fahndet weiter nach Anschlag in Istanbul

Die türkische Polizei fahndet weiter nach dem flüchtigen Attentäter von Istanbul. Die Ermittler nahmen schon insgesamt 16 Menschen fest, darunter die mutmaßliche Ehefrau des Hauptverdächtigen. Der Täter soll nach Überzeugung der Ermittler aus Zentralasien stammen, wie die Tageszeitung „Hürriyet“ berichtete.

Der per Fahndungsfoto gesuchte Hauptverdächtige soll laut einem Zeitungsbericht für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien gekämpft haben. Von dem Mann war zuvor ein Selfie-Video aufgetaucht. Die Behörden halten sich aber bedeckt.

Die Türkei verlängerte gestern auch den nach dem Putschversuch im Sommer verhängten Ausnahmezustand. Er gilt nun bis 19. April. Vizeministerpräsident Numan Kurtulmus begründete den Antrag unter anderem mit anhaltenden terroristischen Angriffen.