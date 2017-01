Trump kündigt erste Pressekonferenz seit Monaten an

Zwei Monate nach seinem Wahlsieg und wenige Tage vor seinem Amtsantritt will der künftige US-Präsident Donald Trump kommende Woche eine Pressekonferenz abhalten. Das kündigte Trump gestern über den Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter an. Es ist das erste Mal seit einem halben Jahr, dass der Immobilienmilliardär eine Pressekonferenz gibt.

Früherer Termin verschoben

Ursprünglich hatte Trump für Mitte Dezember eine Pressekonferenz angekündigt, bei der er erklären wollte, wie er Interessenkonflikte zwischen seinem Amt als Präsident und seinem Unternehmen verhindern will. Der Termin wurde dann jedoch verschoben.

Üblicherweise geben frisch gewählte US-Präsidenten zahlreiche Pressekonferenzen vor ihrem Amtsantritt, um die Mitglieder ihres Kabinetts vorzustellen. Trump setzte stattdessen auf öffentliche Auftritte im Wahlkampfstil, einige wenige Interviews und vor allem auf Mitteilungen über Twitter.

Clinton bei Amtseid

Trumps Angelobung ist am 20. Jänner. anwesend wird auch Hillary Clinton sein, im US-Wahlkampf demokratische Gegnerin Trumps. Sie wird an der Seite ihres Mannes Bill Clinton an der Vereidigungszeremonie teilnehmen, wie der Sender CNN unter Berufung auf das Büro der Clintons meldete.

Wie Ex-Präsident Bill Clinton wird auch dessen Nachfolger George W. Bush mit seiner Frau Laura an der Zeremonie in Washington teilnehmen, heißt es in einem Statement der Bushs.