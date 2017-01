Leiche in brennendem Haus in Oberösterreich gefunden

Gegen 1.00 Uhr ist in der Nacht auf heute im oberösterreichischen Gramastetten ein Einfamilienhaus innerhalb weniger Minuten in Vollbrand gestanden. Im Eingangsbereich fanden Feuerwehrleute einen toten Mann, in seiner Nähe ein Gewehr. Eine Frau wird vermisst.

