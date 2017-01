EU sieht keine Diskriminierung durch deutsche Maut

Die EU-Kommission hat bestätigt, einen Beschwerdebrief von Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) an die zuständige Verkehrskommissarin Violeta Bulc wegen der deutschen Pkw-Maut erhalten zu haben. Ein EU-Kommissionssprecher sagte, die Kommission werde „zügig“ antworten, so wie sie dies immer tue. Eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer sehe sie aber nicht.

In Kreisen der EU-Kommission sieht man dennoch einen gewissen Spielraum, mit dem Deutschland seinen Nachbarländern in dem Mautstreit noch entgegenkommen könnte. So könnten etwa Mautgebühren für Grenzregionen entfallen, wie dies etwa in Frankreich der Fall sei, hieß es in EU-Kommissionskreisen. Offiziell gibt es dazu aber keine Aussagen der EU-Kommission.

Klage möglich

Österreich könne vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die deutschen Gesetze klagen, wenn der Verdacht bestehe, dass diese nicht mit EU-Recht konform seien, sagte EU-Kommissionssprecher Jakub Adamowicz. Die EU-Kommission gehe jedoch davon aus, dass keine Diskriminierung bestehe, wenn Deutschland den Gesetzesentwurf so wie mit ihr vereinbart überarbeitet.

Leichtfried hatte in seinem Schreiben beklagt, dass auch nach dem überarbeitetem deutschen Gesetzesentwurf eine „indirekte Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit“ bestehe, was gegen den EU-Gleichheitsgrundsatz verstoße. Schließlich solle die Maut weiterhin so gestaltet sein, „dass es zu keiner Mehrbelastung für deutsche AutofahrerInnen kommt“. Die deutsche Pkw-Maut werde auch weiterhin nur Ausländer treffen.