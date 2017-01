Österreich droht mit Klage

Die EU-Kommission sieht im Streit über die deutsche Pkw-Maut keine Diskriminierung ausländischer Autofahrer. Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hatte in einem Brief an die zuständige Kommissarin beklagt, dass die deutschen Pläne gegen den EU-Gleichheitsgrundsatz verstoßen würden. Die Maut sei so gestaltet, dass es zu keiner Mehrbelastung für deutsche Autofahrer komme, und würde also weiter nur Ausländer treffen. Deswegen erwägen Österreich und die Niederlande eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die EU widersprach nun Leichtfrieds Vorwürfen.

