Terrorverdächtiger in Salzburg vor Gericht

Am Landesgericht Salzburg wird heute jener Marokkaner dem Richter vorgeführt, der in Fuschl unter Terrorverdacht festgenommen wurde. Bei einer Haftprüfung wird entschieden, ob der 25-Jährige in U-Haft bleiben muss.

