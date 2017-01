Rückzieher: US-Ethikbehörde bleibt unabhängig

Der Start der Parlamentssaison in den USA ist von einem Streit zwischen dem designierten US-Präsidenten Donald Trump und seiner eigenen Partei überschattet worden. Nach einer Schelte von Trump zogen die Republikaner gestern ein umstrittenes Gesetz zurück, das die Ethikbehörde des Kongresses die Unabhängigkeit gekostet hätte.

Trump kündigte zudem zwei Monate nach seinem Wahlsieg an, erstmals wieder eine Pressekonferenz abzuhalten. Am 11. Jänner will er vor die Presse treten. Trumps Angelobung ist am 20. Jänner. Anwesend wird auch Hillary Clinton sein, im US-Wahlkampf demokratische Gegnerin Trumps.

Verwirrung wegen Tanzgeste

Auch der neue US-Kongress ist bereits zusammengetreten. Bei der Vereidigungszeremonie zog allerdings nur einer die Aufmerksamkeit auf sich: der 17-jährige Sohn des Kongressabgeordneten Roger Marshall. Mit einer „Dab“-Tanzgeste sorgte er für Verwirrung, vor allem beim Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. Dieser dachte wohl, Cal Marshall müsse niesen und fragte: „Alles in Ordnung?“

Der Teenager antwortete: „Mir geht’s gut“, verharrte aber in der Tanzpose. Ryan blieb hartnäckig und sagte: „Könntest du bitte deine Hand herunternehmen?“ Das sogenannte Dabbing ist eine Tanzbewegung, die vor allem von US-Sportlern und Rappern populär gemacht wurde. Die Geste soll daran angelehnt sein, wie man sich verhält, um einen lauten Nieser abzumildern: Man steckt die Nase in die Armbeuge. Der Kongressabgeordnete Marshall schrieb später auf Twitter über seinen Sohn: „Er hat jetzt Hausarrest.“