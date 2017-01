Pickerl statt Kreide: Sternsinger kleben Segensspruch

Tausende Sternsinger sind derzeit wieder in Österreich unterwegs. Anstatt mit Kreide auf den Türrahmen geschrieben, bieten sie den „C+M+B“-Segensspruch inzwischen auch als Pickerl an. Insgesamt kleben sie rund eine Million Aufkleber, besonders hoch ist die Nachfrage in Wien.

Mehr dazu in wien.ORF.at