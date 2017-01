26 Einbrüche in drei Nächten im Salzkammergut

In der Nacht auf den 27. Dezember ist ein Unbekannter in sieben Geschäfte im oberösterreichischen Ebensee eingestiegen, von 28. auf 29. Dezember wurden elf in Gmunden heimgesucht. In der Nacht auf den 3. Jänner schlug ein Täter achtmal in Mondsee zu.

