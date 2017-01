Kirschkernkissen steckt Wohnhaus in Brand

Das Kirschkernkissen einer 78-jährigen Frau hat in der Nacht auf heute in Alberschwende (Vorarlberg) zum Vollbrand eines Wohnhauses geführt. Das Kissen fing im Bett der Frau Feuer - als sie ihre brennende Bettwäsche loswerden wollte, ging einiges schief.

Gasthaus in Kärnten abgebrannt

In Gattersdorf in Kärnten rückten in der Nacht fünf Feuerwehren zu einem Großeinsatz aus: Das Nebengebäude eines Gasthauses brannte nieder. 100 Feuerwehrleute standen im Löscheinsatz.

Tiroler Einfamilienhaus in Flammen

In Leutasch (Tirol) brach ebenfalls heute Nacht ein Brand in einem Einfamilienhaus aus. Laut Feuerwehr dürfte das Feuer im Außenbereich entstanden sein. Die Familie konnte sich ins Freie retten. Die Brandursache ist unklar.

