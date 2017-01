Tief bringt Extremwetter

Der Winter zeigt mit einem Tief seine wilde Seite. In Ostösterreich tobt seit der Nacht auf Mittwoch ein Sturm mit orkanartigen Windböen - auf der Jubiläumswarte in Wien wurden etwa Spitzenwerte von 131 km/h gemessen. Ist der Sturm weitgehend überstanden, bleibt es trotzdem ungemütlich: Am Freitag steht mit eisigen Temperaturen vielerorts der kälteste Tag seit 2012 bevor. Enthusiasten können sich aber über reichlich Schneefall freuen.

